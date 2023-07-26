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НовостиДеловой Курск26 июля 2023 12:25

В центре Курска снесли аварийный дом

На улице Ленина в Курске убрали старое строение
Ольга ДАНИЛОВА

На улице Ленина, 77А Курска снесли дом.

По информации комитета по управлению муниципальным имуществом Курска, дом был включен в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы в этап 2020 года.

Тогда расселение коснулось семей, проживавших в семи жилых помещениях. В итоге они получили новые благоустроенные квартиры. Помимо жилой, в доме также насчитывалось 224,7 квадратных метров нежилой площади.

В мае прошлого года городской имущественный комитет и исполнитель заключили договор на оказание услуг по сносу дома № 77А на безвозмездной основе. К настоящему моменту работы по сносу полностью завершены, пояснили в мэрии Курска.