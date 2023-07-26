Под Курском подросток на мопеде сбил школьника

За сутки в регионе выявлено 3388 нарушений ПДД РФ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 25 июля примерно в 21:30 в районе дома № 51 по улице Центральная села Нижняя-Грайворонка Советского района Курской области. 15-летний парень на мопеде «Альфа» по предварительным данным сбил 14-летнего подростка.

- В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, - сказали в ГИБДД региона.

25 июля в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими, в которых три участника дорожного движения получили ранения, двое из которых несовершеннолетние.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 6 водителей, еще 3 водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Выявлено 49 пешеходов, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 3388 нарушений ПДД РФ, из них 2875 нарушений скоростного режима.