27 июля в Курске отключат воду

27 июля в Сеймском округе Курска с 8:00 до 21:00 отключат холодную воду. Об этом сообщили в мэрии города.

Ограничения связаны с ремонтно-профилактическими работами «Курсководоканала», из-за чего 27 июля без воды останутся улицы:

Серегина, Гагарина, Энергетиков, Харьковская, Обоянская, Краснополянская, Центральная, Народная, Парковая, Резиновая, Черняховского, улицы Степные и Кислинские и прилегающие к ним. Аналогичные отключения также запланированы на проспекте Кулакова, в Магистральном проезде и на Льговском повороте.