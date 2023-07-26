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НовостиПроисшествия26 июля 2023 8:56

27 июля в Курске отключат воду

Сообщаем адреса, где не будет воды в Курске
Ольга ДАНИЛОВА

27 июля в Сеймском округе Курска с 8:00 до 21:00 отключат холодную воду. Об этом сообщили в мэрии города.

Ограничения связаны с ремонтно-профилактическими работами «Курсководоканала», из-за чего 27 июля без воды останутся улицы:

Серегина, Гагарина, Энергетиков, Харьковская, Обоянская, Краснополянская, Центральная, Народная, Парковая, Резиновая, Черняховского, улицы Степные и Кислинские и прилегающие к ним. Аналогичные отключения также запланированы на проспекте Кулакова, в Магистральном проезде и на Льговском повороте.