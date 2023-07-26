В Курске на два месяца перекроют дорогу на Северо-Западе

Курянам предлагают подумать о путях объезда Фото: Даниил НАЙХИН

В Курске по информации мэрии будет временно остановлено движение.

Ограничение будет установлено с 8:00 26 июля до 20:00 29 сентября на участке улицы Орловской от перекрестка с проспектом Дружбы до дома № 110 по улице 50 лет Октября. Причина - проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловой сети.

- Просим водителей заранее планировать свой маршрут, - сказали в горадминистрации.

Ранее КП сообщала, что в Сеймском округе Курска по 28 июля будет временно приостановлена подача электричества. Так, 26 июля света не будет с 13:30 до 16:30 по адресам:

— улица Сумская, 50, 50А, 50Б,52/2, 48, 48А, 48Б

— улица Конорева, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

28 июля с 09:30 до 15:00 по адресам:

— улица Серегина, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49.