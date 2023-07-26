В результате обстрела ВСУ обесточена часть курского поселка

Об атаке сообщил Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 июля обстрелян со стороны Украины приграничный поселок Теткино в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт:

- Насчитали пять прилетов. В результате повреждения линии электропередачи часть поселка обесточена. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению.

Кроме того, осколками повреждены окна и изгородь одного домовладения. Обязательно поможем собственнику с ремонтом.

Ранее КП сообщала, что учебные стрельбы российских воинов пройдут на специальных полигонах Рыльского района Курской области. Об этом сообщил глава района Андрей Лисман.

Стрельбы пройдут 26 июля с 10.00. до 15.00.

21 июля был обстрелян со стороны Украины Глушковский район Курской области.

В приграничном поселке Теткино насчитали 25 прилетов. В результате была повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта осталась без электричества.

Еще восемь прилетов пришлось по поселку Краснооктябрьский. Пострадавших и разрушений нет.