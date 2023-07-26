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НовостиОбщество26 июля 2023 6:56

В Курске с 1 августа изменится схема движения общественного транспорта

На некоторых маршрутах в Курске не хватает автобусов
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Со следующего месяца на маршруты выйдут еще 50 "Волгабасов"

Со следующего месяца на маршруты выйдут еще 50 "Волгабасов"

Фото: Светлана ВОЛКОВА

- На данный момент есть нехватка транспорта на определенных маршрутах. Временно по городу продолжают действовать некоторые коммерческие маршруты, но уже с 1 августа выйдет первая партия автобусов Volgabus среднего класса вместимости. Всего таких будет 50. Они станут работать на магистральных маршрутах 28м, 35м, 82м и 85м, - сообщили в Правительстве региона.

С 1 августа будет произведена корректировка расписаний и частично изменены схемы отдельных маршрутов, а с 1 сентября перевозить жителей начнут еще сто новых автобусов. Было отмечено, что на остановках в городе есть схемы новой маршрутной сети, в основном все автобусы приезжают по расписанию.

Также для Курска закупят 22 трамвая «Львенок», который станет перевозить пассажиров после реконструкции.