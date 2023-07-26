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НовостиПолитика26 июля 2023 6:39

26 июля в Курской области проходят ученые стрельбы

Жителей просят не волноваться
Ольга ДАНИЛОВА
Стрельбы проходят в Рыльском районе

Стрельбы проходят в Рыльском районе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Учебные стрельбы российских воинов пройдут на специальных полигонах Рыльского района Курской области. Об этом сообщил глава района Андрей Лисман.

Стрельбы пройдут 26 июля с 10.00. до 15.00.

- Прошу жителей района соблюдать спокойствие, - сказал Андрей Лисман.

Ранее КП сообщала, что 21 июля был обстрелян со стороны Украины Глушковский район Курской области.

В приграничном поселке Теткино насчитали 25 прилетов. В результате была повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта осталась без электричества.

Еще восемь прилетов пришлось по поселку Краснооктябрьский. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, 20 июля со стороны Украины был обстрелян приграничный поселок Теткино в Курской области. Зафиксировано семь прилетов. В результате возник пожар в трех жилых домах и близлежащих хозяйственных постройках.