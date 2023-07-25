В Курске с начала года за оставление места ДТП привлекли 60 человек

Водителя могут лишить прав или отправить на сутки Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске с начала года к административной ответственности за оставление места ДТП привлечены более 60 водителей.

- Водитель, являясь участником ДТП, считается скрывшимся, если он:

— оставил место ДТП до того, как сотрудники полиции оформили ДТП;

— оставил место ДТП до заполнения бланка извещения о ДТП (европротокола);

— не вернулся к месту ДТП после того, как доставил пострадавшего на своем автомобиле в лечебное учреждение (в экстренном случае при невозможности отправить пострадавшего на попутном автомобиле), - пояснили в ГИБДД региона.

УМВД России по Курской области напоминает, что оставление участником ДТП места, где произошло происшествие, является грубым нарушением правил дорожного движения. За это предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административного ареста на срок до 15 суток.