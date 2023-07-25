Курский чиновник прокомментировал ночные торги на 23 миллиона рублей

Жалоба была частично обоснованной, признали в Правительстве региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Доме Советов прокомментировали ситуацию с ночным проведением торгов на благоустройство территории Советской ЦРБ в Курской области на 23 миллиона рублей.

Министр имущества Курской области Дмитрий Савин сказал, что время начала электронных торгов определяет оператор площадки:

- В данном случае - Российский аукционный дом, который объяснил некорректное время проведения торгов техническим сбоем. Работа площадки была восстановлена, срок подачи заявок продлен.

Жалоба была частично обоснованной, предписание установить новый срок для торгов исполнено. Они были назначены на 11:00 25 июля. Однако на аукцион поступила только одна заявка. В настоящее время комиссия рассматривает ее на соответствие требованиям извещения.

Компания, подавшая жалобу, в новые сроки с заявкой на участие в торгах все же не обратилась.