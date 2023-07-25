Завершить реконструкцию горбольницы номер 2 в Курске планируют до конца года

Сотрудники регионального комитета по охране объектов культурного наследия проверили ход ремонтно-реставрационных работ в здании Курской городской больницы №2 на ул. Дзержинского, 81. Оно является объектом культурного наследия регионального значения.

Здание было построено в 1879 году и принадлежало купцу Тихону Степановичу Зубкову, который держал здесь трактир и вел бакалейную торговлю. Оно располагалось около Херсонских ворот - парадного въезда в город с южной стороны, где проходили торжественные встречи российских императоров и других важных гостей Курска.

В здании проведут капитальный ремонт, обновят входную группу, внутреннюю отделку и лестницы, отреставрируют исторические ограждения и внутренние карнизы. Запланировано обустройство аптечного пункта, блоков неотложной помощи и дневного стационара, помещений для персонала на цокольном этаже. Здесь создадут условия для маломобильных групп населения.

- Будет проведена реставрация фасада: специалисты устранят трещины, удалят отслоившуюся штукатурку, нанесут новую краску. Предусмотрено устройство гидроизоляции фундамента, водосточной системы, обогрева кровли. В перечне работ также ремонт внутренних инженерных сетей и пожарной сигнализации, замена дверных и оконных блоков, - рассказала председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял.

Завершить реконструкцию здания Курской городской больницы №2 планируют до конца текущего года.