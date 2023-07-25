В Курске прошел пробный запуск фонтана на улице Ленина

Восстановление идет за счет подрядчика, сказали в мэрии
Фото: Даниил НАЙХИН
В Курске продолжается ремонт фонтана на Ленина, 74.
24 июля провели его первый пробный запуск. Напомним, 10 июля столичный подрядчик «Гормост» начал ремонтно-восстановительные работы на сооружении.
Как сообщили в комитете ЖКХ Курска, на фонтане уже произведен монтаж трубопроводов в коллекторе, отремонтированы насосное оборудование и автоматика. Рабочим осталось выполнить облицовку фонтанной чаши новым гранитом и завершить земляные работы.
Для ремонта фонтана не были задействованы средства городского бюджета, восстановление проводится за счет средств столичного подрядчика, уточнили чиновники.
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