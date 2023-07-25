В Курске бесплатно покажут художественный фильм «Русский крест»

В главной роли - Михаил Пореченков Фото: из открытых источников

28 июля, в день православного праздника Крещения Руси, по инициативе Министерства культуры Курской области в муниципальных кинотеатрах региона пройдет благотворительная акция с показом российского художественного фильма «Русский крест».

Картина снята по одноименной поэме Николая Мельникова. Режиссеры фильма - Эдуард Бояков и Петр Зеленов, главную роль исполнил Михаил Пореченков. Лента рассказывает о вновь обретенной человеком вере после падения.

Главный герой по имен Иван Росток, достигнув предела в своем падении, кается и духовно возрождается. Он обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу — восстановить разрушенный в советское время деревенский храм.

В Курске показы пройдут в кинотеатрах «Юность», «Спутник», «Мир», «Ассоль». Информация о времени сеансов размещена на сайтах и в группах кинотеатров. Вход свободный.

А 26 августа пройдет Всероссийская акция «Ночь кино».

В регионе бесплатно покажут самые кассовые отечественные картины 2023 года:

«Чебурашка» 6+ (режиссер Дмитрий Дьяченко)

«Вызов» 12+ (режиссер Клим Шипенко)

«Праведник» 12+ (режиссер Сергей Урсуляк)

В районах области показы пройдут в муниципальных кинотеатрах, а в Курске – на Театральной площади.