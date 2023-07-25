Под Курском завели уголовное дело на мужчин, которые напали на росгвардейцев

Обвиняемых взяли под стражу Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курчатовский городской суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении двух мужчин, обвиняемых в применении насилия в отношении сотрудников Росгвардии у ночного клуба Курчатова.

- В ночь с 14 на 15 июля пьяные мужчины применили насилие, не опасное для жизни и здоровья, против сотрудников Росгвардии, прибывших по вызову к ночному клубу Курчатова.

В отношении их Курчатовским межрайонным СО СУ СК России по Курской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ.

Следователь просил суд об избрании меры пресечения в виде заключении обвиняемых под стражу, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Суд, выслушав мнения участников судебного заседания, посчитал необходимым отложить разрешение ходатайства, предоставив возможность передачи суду дополнительных доказательств обоснованности либо необоснованности ходатайства.

По решению суда задержание мужчин признано законным и продлено до 72 часов.

Судебное разбирательство продолжится 25 июля, сообщили в ведомстве.