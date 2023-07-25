Курянин перевел мошенникам 800 тысяч рублей

Полиция проводит проверку Фото: Светлана ВОЛКОВА

43-летний железногорец нашел рекламу о продаже подходящих стройматериалов на сайте бесплатных объявлений и связался с продавцом через подменный номер сайта.

Продавец предложил перейти к общению с защищенного сайта в мессенджер. Менеджер фирмы утверждал, что юридический адрес организации находится в Московской области, а база стройматериалов — в Орле. Но самостоятельно на эту базу не попасть, так как она закрытого типа, для этого нужен специальный пропуск.

Договор поставки и счет на оплату курянину прислали на электронную почту. Мужчина внимательно прочитал реквизиты фирмы и не обнаружил компрометирующих сведений. Когда сомнений не осталось, он обсудил дату доставки и перевел полную стоимость заказа - более 800 тысяч рублей.

За день до ожидаемой доставки на связь вновь вышел менеджер, который сообщил, что поставщик перенес дату на несколько дней.

В этот момент покупатель усомнился в происходящем и направился в полицию.

По данному факту проводится проверка, сказали в УМВД региона.

Полицейские в очередной раз напоминают, что совершать покупки в интернете небезопасно. Выбирайте тот товар, оплатить который можно после его получения.