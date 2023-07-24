В Курской области спасли лебедя

В Глушковском районе Курской области Виктор Евтушенко и его внук Александр Кириченко спасли краснокнижного лебедя, лапа и крыло которого запутались в браконьерской снасти.

Во время рыбалки на Сейме Виктор и его внук обратили внимание на странный белый «сугроб», который все время оставался на одном месте. Подплыв ближе поняли, что на волнах качался лебедь-шипун. На приближение людей он отреагировал вяло. Скорее всего, испугавшись, птица пыталась взлететь с мелководья, но сетка не отпускала свою жертву. Он долго бился, запутываясь еще больше, пока не растер в кровь крыло и совсем не обессилел.

Выпутывали птицу долго, из последних сил лебедь вырывался. Пришлось обрывок сетки разрезать. Спасенный сразу взлететь не смог, но уверенно поплыл в сторону лебединого дома.