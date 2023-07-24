Курские УК наказали за грязь и надписи на фасадах

В городе проходят проверки "управляек" Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжают мониторить качество состояния дворовых территорий.

На прошлой неделе специалисты обследовали 72 прилегающих территории многоквартирных домов, а также фасадов зданий и контейнерных площадок, сообщили в мэрии города.

В ходе проверок составлены пять актов и уведомлений о нарушении норм, установленных правилами благоустройства города. Допустили надписи на фасадах и грязь на территории ООО УК «Старый город», ООО «Упраком», ООО «Управляющая компания Курска» и ООО «Благоустройство».

Комитет ЖКХ сообщает, что с начала года инспекторами обследовано более 2400 дворов и выписано 269 актов о выявленных нарушениях.