Два курских райцентра благоустроят на федеральные средства

За пять лет Курская область получила гранты на реконструкцию общественных пространств в Рыльске, Курчатове, Льгове, Щиграх, Железногорске, Фатеже, Судже и Обояни Фото: Светлана ВОЛКОВА

Проекты благоустройства Щигров и Курчатова Курской области одержали победу во всероссийском конкурсе Минстроя РФ.

Владивостоке на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» оглашены результаты VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Он инициирован в 2018 году и уже более пяти лет проводится благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». За это время Курская область получила гранты на реконструкцию общественных пространств в Рыльске, Курчатове, Льгове, Щиграх, Железногорске, Фатеже, Судже и Обояни.

В этом году победителями стали проекты Щигров и Курчатова.

В Щиграх появится новое общественное пространство перед городским Домом культуры и заводом АО «Геомаш». Здесь планируется разделить территорию на четыре тематические станции, погружающие в историю градообразующего предприятия: «Геологию», «Историю», «Культуру» и «Технологии». На площадке появятся зоны отдыха со скамейками, теневыми навесами, столами, индивидуальными вращающимися креслами.

В Курчатове выполнят благоустройство общественного пространства между Дворцом культуры и спортивным комплексом «Энергетик». Тут появятся летний кинотеатр и сцена для проведения массовых мероприятий. Кроме того, на этой площадке будет обновлена схема движения пешеходов и автомобилей, сообщили в Правительстве региона.