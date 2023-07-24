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НовостиОбщество24 июля 2023 12:04

Два курских райцентра благоустроят на федеральные средства

Оглашены результаты VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
За пять лет Курская область получила гранты на реконструкцию общественных пространств в Рыльске, Курчатове, Льгове, Щиграх, Железногорске, Фатеже, Судже и Обояни

За пять лет Курская область получила гранты на реконструкцию общественных пространств в Рыльске, Курчатове, Льгове, Щиграх, Железногорске, Фатеже, Судже и Обояни

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Проекты благоустройства Щигров и Курчатова Курской области одержали победу во всероссийском конкурсе Минстроя РФ.

Владивостоке на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» оглашены результаты VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Он инициирован в 2018 году и уже более пяти лет проводится благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». За это время Курская область получила гранты на реконструкцию общественных пространств в Рыльске, Курчатове, Льгове, Щиграх, Железногорске, Фатеже, Судже и Обояни.

В этом году победителями стали проекты Щигров и Курчатова.

В Щиграх появится новое общественное пространство перед городским Домом культуры и заводом АО «Геомаш». Здесь планируется разделить территорию на четыре тематические станции, погружающие в историю градообразующего предприятия: «Геологию», «Историю», «Культуру» и «Технологии». На площадке появятся зоны отдыха со скамейками, теневыми навесами, столами, индивидуальными вращающимися креслами.

В Курчатове выполнят благоустройство общественного пространства между Дворцом культуры и спортивным комплексом «Энергетик». Тут появятся летний кинотеатр и сцена для проведения массовых мероприятий. Кроме того, на этой площадке будет обновлена схема движения пешеходов и автомобилей, сообщили в Правительстве региона.