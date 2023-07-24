В Курске будут отключать свет

Электричества не будет в Сеймском округе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Сеймском округе Курска с 25 по 28 июля будет временно приостановлена подача электричества. Об этом сообщает мэрия города.

Отключения связаны с плановыми работами «Курских электрических сетей». Подача временно прекратится:

25 июля с 9:30 до 15:00 по адресам:

— улица Дейнеки, 8, 9,10,11,12;

— улица Ольшанского, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;

— улица Пигорева, 22,23, 24.

26 июля с 13:30 до 16:30 по адресам:

— улица Сумская, 50, 50А, 50Б,52/2, 48, 48А, 48Б

— улица Конорева, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

28 июля с 09:30 до 15:00 по адресам:

— улица Серегина, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49.

Временных остановок подачи электроэнергии в Центральном и Железнодорожном округах с 24 по 28 июля не запланировано. Телефон для справок по отключениям для жителей Сеймского округа — 37-31-28.