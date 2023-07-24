Курская филармония даст концерты в рамках проекта «Нить традиций»

Состоятся десять концертов в городах Курской области и Центрального федерального округа Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областной филармонии в новом сезоне пройдет серия концертных программ в рамках проекта «Нить традиций», который в этом году признан победителем грантового конкурса в сфере народного искусства Министерства культуры РФ. Размер гранта составил почти 2,5 млн рублей.

Ансамбль танца «Соловьиный край России» под управлением его главного балетмейстера и художественного руководителя Василия Башлакова представит зрителям этнографические особенности края с помощью уникальной народной хореографии и новых форм соединения народного и современного танцевального искусства.

Благодаря федеральной субсидии состоятся десять концертов в городах Курской области и Центрального федерального округа. Зрители смогут проследить историю развития хореографии, отражающую нрав и дух русского народа.

- В ходе концерта будет идти повествование на уникальном курском диалекте о каждой танцевальной картине, манере ее исполнения, костюме и связи, отражающей семейно-бытовую, трудовую или календарно-обрядовую темы. Музыкальный материал включает звучание исконно русских инструментов, таких как жалейка, дудка, кугиклы и прочие, что сохраняет традиционную основу. Важной составляющей концертной программы станет выставка народного костюма, который, как и танец, является социальным кодом культуры, - рассказал Василий Башлаков.