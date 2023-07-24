В Курске запустили Telegram-бот против запрещенных надписей на фасадах

Бот называется «СтопНаркотики46» Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на стенах зданий и ограждениях по-прежнему размещено большое количество рекламы запрещенных веществ. С этой проблемой ведут борьбу как правоохранительные органы, так и городские коммунальные службы. Одна из главных задач в этой сфере — обеспечить максимально оперативное устранение всех без исключения объявлений.

Для выполнения этой задачи ЦУР Курской области совместно с Администрацией города Курска запустили специальный Telegram-бот «СтопНаркотики46» @StopNarkotik46_bot

Воспользовавшись им, вы можете направить информацию как о рекламных объявлениях размещенных на поверхностях в городе, так и о людях, которые их размещают. Также уведомить можно о подобного рода сообщениях, которые встретили, в социальных сетях. Оперативные службы незамедлительно примут полученные сведения в работу.

Подробная простая инструкция по отправке информации есть в самом боте.