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НовостиПроисшествия23 июля 2023 18:04

Курянку осудят за пьяное убийство знакомого

Мужчина скончался от ножевого ранения
Анна ГРЕБЕНКИНА

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 32-летнего мужчины. Обвиняемую арестовали, об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным правоохранителей, 18 июля женщина вместе с мужем и знакомыми находилась у себя дома по улице Чистой в Курске. Приятели выпивали. Во время посиделок между хозяйкой и гостем возник конфликт. Женщина схватила нож и ударила им в грудь потерпевшего.

Мужчина скончался на месте преступления. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления.