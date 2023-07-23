Курянку осудят за пьяное убийство знакомого

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 32-летнего мужчины. Обвиняемую арестовали, об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным правоохранителей, 18 июля женщина вместе с мужем и знакомыми находилась у себя дома по улице Чистой в Курске. Приятели выпивали. Во время посиделок между хозяйкой и гостем возник конфликт. Женщина схватила нож и ударила им в грудь потерпевшего.

Мужчина скончался на месте преступления. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления.