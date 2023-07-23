23 июля ВСУ обстреляли два поселка в Курской области

Украинские войска обстреляли поселок Теткино Глушковского района 23 июля. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Зафиксировали 16 прилетов. Осколки повредили крыши двух домов. Власти обещают оказать помощь в восстановлении.

Кроме того, в воскресенье попал под огонь поселок Краснооктябрьский. Пострадавших нет. Из-за повреждения линии электропередачи населенный пункт оказался обесточен, и также частично нарушено электроснабжение села Веселого.

- Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению, - уточнил глава региона.

Из-за обстрела в посёлке Краснооктябрьский загорелся многоквартирный дом. Сейчас в нем никто не живет.