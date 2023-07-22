Директора курской школы поймали на взятках

Мужчину отправили под домашний арест Фото: Светлана ВОЛКОВА

Директора одной из школ Льгова Курской области, обвиняемого в неуплате кредиторской задолженности и получении взяток, суд отправил под домашний арест.

С ходатайством об избрании меры пресечения обратился следственный отдел Курчатовского МСО СУ СК РФ по Курской области. В ходатайстве указано, что директор, зная, что в отношении него в 2013 году на основании вступившего в законную силу судебного решения было возбуждено исполнительное производство о взыскании кредиторской задолженности в размере около 3,5 млн рублей, уклонился от ее погашения.

Кроме того, в период с сентября 2022 года по июнь 2023 года педагог за взятки разрешил ученикам школы использовать в ходе единого государственного экзамена запрещенные технические средства связи. Об этом рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Мужчине предъявлено обвинение по ст.177 и п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ.

Представитель следственного комитета настаивал на том, что педагог может скрыться от следствия и суда; угрожать свидетелям, оказывать на них давление; уничтожить и сокрыть доказательства по еще не предъявленным ему обвинениям.

Суд ходатайство удовлетворил.

Постановление обжаловано не было и вступило в законную силу.