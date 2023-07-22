Под Курском в жилом доме произошел пожар в подъезде

В 23:58 21 июля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в подъезде дома. ЧП произошло в райцентре Дмитриев Курской области.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №26 Дмитриевского района, ПСЧ №11 Железногорска, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По данным МЧС огонь удалось потушить в 00:12.

В жилом доме горели мусор, мебель и вещи б/у в общем коридоре. Без пострадавших.

На пожар выезжали 17 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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