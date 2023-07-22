Курский артист Юрий Кутафин принимает участие в Шукшинском фестивале

Курянин исполнил в картине главную роль Фото: Светлана ВОЛКОВА

Артист Курской филармонии Юрий Кутафин принимает участие в Шукшинском кинофестивале. Мероприятие проходит с 18 по 22 июля в Барнауле.

Юрий Анатольевич представляет на фестивале фильм режиссера Ларисы Садиловой «Огород», в котором он исполнил главную мужскую роль. Съемки картины проводились в 2021 году в Курской, Брянской, Смоленской областях и в Геленджике. Вместе с куряянином снимались народные артистки РФ Валентина Теличкина и Раиса Рязанова.

- Наш фильм показали уже в двух кинотеатрах «Мир» и «Пионер». На просмотрах было много зрителей. Уже в первый день фестиваля несколько фанатов «Огорода» поджидали меня у гостиницы, чтобы сфотографироваться со мной. Две зрительницы поблагодарили за теплый и душевный фильм. Им очень приятно было увидеть на экране свою землячку Раису Рязанову, – сказал Юрий Кутафин.

Он добавил, что по словам другого зрителя, именно такие моменты важны, когда подходят совершенно незнакомые люди и благодарят за фильм.