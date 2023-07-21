21 июля ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области

Об обстреле сообщил глава региона Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

21 июля обстрелян со стороны Украины Глушковский район Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

В приграничном поселке Теткино насчитали 25 прилетов. В результате повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта осталась без электричества.

Еще восемь прилетов пришлось по поселку Краснооктябрьский. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, 20 июля со стороны Украины был обстрелян приграничный поселок Теткино в Курской области. Зафиксировано семь прилетов. В результате возник пожар в трех жилых домах и близлежащих хозяйственных постройках.