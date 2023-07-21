17 ноября в курском драмтеатре откроется музей имени Щепкина

Запланирована полная замена звукового оборудования большой сцены Фото: Светлана ВОЛКОВА

В драматическом театре им. А.С. Пушкина идет ремонт. Театр был построен в 1983 году, вопрос ремонта большого зала поднимали уже давно. Театральные кресла и напольное покрытие там не менялись более 20 лет.

Ремонт выполняется за счет поступлений из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». Общая стоимость работ на 2023 год составила около 33 млн рублей.

В зрительном зале выполнены работы по замене напольного покрытия. Ориентировочно 15 августа ожидается поставка 890 театральных кресел, изготовленных из массива бука. На сцене выполнен частичный ремонт деревянных конструкций планшета сцены для дальнейшей покраски к открытию сезона. Запланирована полная замена звукового оборудования большой сцены. В фойе театра ведутся работы по приведению в первоначальный вид металлических элементов лестниц, зеркал, стен.

Директор «Курского государственного драматического театра имени А.С. Пушкина» Сергей Конев рассказал, что 17 ноября в драмтеатре откроется музей имени Щепкина. Полное финансирование экспозиции взял на себя государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина.

Кроме этого, в рамках национального проекта «Культура» выделено 14 млн на будущий год. Они будут затрачены на оснащение малой сцены. Также руководство театра планирует заменить входную группу, двери зрительного зала, провести реконструкцию буфета.