На благоустройство сквера "Спортивный" в Курске потратят 24 миллиона рублей

В регионе обустраивают несколько общественных пространств Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжается благоустройство сквера «Спортивный» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Как рассказали в комитете городского хозяйства, подрядчик завершает укладку плитки на новых пешеходных дорожках и вывозит аварийные и сухостойные деревья.

Ранее там отремонтировали асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, обустроили часть пешеходных тротуаров и установили бордюрные камни.

В прошлом году был выполнен первый этап благоустройства, который включал в себя работы по мощению тротуаров и прогулочных дорожек, а также устройство освещения территории и установку скамеек и урн.

Напомним, благоустройство сквера «Спортивный» ведется на основании концепции, за которую проголосовали большинство курян на портале https://46.gorodsreda.ru/. Общая площадь участка, который будет благоустроен, составляет свыше 58,5 тыс. кв. м.

Стоимость работ, предусмотренных в этом году, - около 24 млн рублей. Работы по благоустройству «Спортивного» в рамках второго этапа первой очереди проекта планируется завершить к 23 августа — к 80-летию победы в Курской битве.