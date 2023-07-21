В Курской области судят водителя, который насмерть сбил ребенка

Трагедия произошла год назад Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железногорский городской суд поступило уголовное дело против курянина, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем смерть девятилетнего мальчика

Из материалов дела следует, что вечером 8 июля 2022 года мужчина на автомобиле Audi А4 ехал со скоростью 60 км/ч по автодороге «Михайловка – ст. Остапово», проходящей по территории деревни Солдаты Железногорского района Курской области.

Здесь он сбил ребенка, который был на обочине вблизи остановки общественного транспорта деревни Солдаты.

- По заключению эксперта, если бы водитель вовремя снизил скорость, то можно было бы избежать наезда на ребенка.

Нарушение водителем ПДД повлекло по неосторожности причинение телесных повреждений и тяжкого вреда здоровью маленькому пешеходу, в результате чего он умер, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ.

Ранее КП рассказывала, что в Курской области иномарка сбила семилетнего ребенка. ДТП произошло в Дмитриевском районе. Авария случилась 15 июля примерно в 21:55. На втором километре автодороги «Тросна - Калиновка – Дерюгино» 34-летний водитель на автомобиле «Хендэ Элантра» сбил семилетнего мальчика.

В результате ДТП ребенок получил ранения и был доставлен в больницу, рассказали в ГИБДД региона.