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НовостиПроисшествия21 июля 2023 6:54

В Курской области судят водителя, который насмерть сбил ребенка

Девятилетний мальчик стоял на обочине возле остановки, когда иномарка налетела на него
Ольга ДАНИЛОВА
Трагедия произошла год назад

Трагедия произошла год назад

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железногорский городской суд поступило уголовное дело против курянина, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем смерть девятилетнего мальчика

Из материалов дела следует, что вечером 8 июля 2022 года мужчина на автомобиле Audi А4 ехал со скоростью 60 км/ч по автодороге «Михайловка – ст. Остапово», проходящей по территории деревни Солдаты Железногорского района Курской области.

Здесь он сбил ребенка, который был на обочине вблизи остановки общественного транспорта деревни Солдаты.

- По заключению эксперта, если бы водитель вовремя снизил скорость, то можно было бы избежать наезда на ребенка.

Нарушение водителем ПДД повлекло по неосторожности причинение телесных повреждений и тяжкого вреда здоровью маленькому пешеходу, в результате чего он умер, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ.

Ранее КП рассказывала, что в Курской области иномарка сбила семилетнего ребенка. ДТП произошло в Дмитриевском районе. Авария случилась 15 июля примерно в 21:55. На втором километре автодороги «Тросна - Калиновка – Дерюгино» 34-летний водитель на автомобиле «Хендэ Элантра» сбил семилетнего мальчика.

В результате ДТП ребенок получил ранения и был доставлен в больницу, рассказали в ГИБДД региона.