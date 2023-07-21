Курские власти объяснили "громкие звуки" в Курчатове

В Доме Советов сказали, что повода для беспокойства нет Фото: Светлана ВОЛКОВА

- В социальных сетях появляются сообщения о громком звуке в Курчатове. Просьба не волноваться, это связано с преодолением самолетом звукового барьера, - сообщили в Доме Советов.

Напомним, 20 июля со стороны Украины был обстрелян приграничный поселок Теткино в Курской области. Зафиксировано семь прилетов. В результате возник пожар в трех жилых домах и близлежащих хозяйственных постройках. Осколками повреждены окна, крыши и фасады домов в непосредственной близости от места взрывов. Пробита водонапорная башня, но в поселке проблем с водоснабжением нет.

Об обстреле сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Поселок Теткино Глушковского района Курской области 19 июля также был обстрелян со стороны Украины.

Тогда насчитали восемь прилетов. Повреждены газовая труба, хозпостройки и ограждения на территории спиртзавода. Пострадавших и разрушений у мирного населения не было в тот день.