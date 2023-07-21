Курянин лишился денег, пытаясь заработать онлайн

Отделом дознания УМВД России по Курску расследуется уголовное дело по факту мошенничества под предлогом дополнительного заработка.

Мужчина выполнял «платные задания» на интернет-платформе.

Житель Курска лишился 2,5 тысячи рублей в попытке найти дополнительный источник дохода. На его потерпевшего пришло заманчивое предложение. Неизвестные лица, действовавшие от имени популярного маркетплейса, предложили молодому человеку легкий заработок. Согласившись на условия, потерпевший перешел по ссылке и стал строго следовать инструкции. Он мониторил интернет-товары, ставил лайки продавцам, чтобы поднять их рейтинг.

Несложный набор действий принес курянину доход в 400 рублей. Но на этом финансирование закончилось, и начались «платные задания», выполнение которых обещало переход на более высокий уровень. Следуя инструкциям, молодой человек внес сначала одну тысячу рублей, а затем еще полторы тысячи рублей. После мошенники потребовали оплатить задание, стоимость которого составляла пять тысяч рублей. Сомнительное предложение заставило мужчину задуматься о последствиях, а после обратиться в полицию. Стражи порядка подтвердили факт мошенничества. Преступники использовали фишинговые рассылки. Расследование уголовного дела продолжается.