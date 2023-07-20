20 июля ВСУ обстреляли курский поселок Теткино

Об атаке рассказал Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 июля со стороны Украины обстрелян приграничный поселок Теткино в Курской области. Зафиксировано семь прилетов. В результате возник пожар в трех жилых домах и близлежащих хозяйственных постройках. Сейчас пожарные расчеты ведут борьбу с огнем.

Об обстреле сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Осколками повреждены окна, крыши и фасады домов в непосредственной близости от места взрывов. Пробита водонапорная башня, но в поселке проблем с водоснабжением нет.

- Всем будет оказана необходимая помощь в восстановлении поврежденного имущества, - сказал глава региона Роман Старовойт.

Поселок Теткино Глушковского района Курской области 19 июля также был обстрелян со стороны Украины.

Тогда насчитали восемь прилетов. Повреждены газовая труба, хозпостройки и ограждения на территории спиртзавода. Пострадавших и разрушений у мирного населения не было в тот день.