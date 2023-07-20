Курянин Даниил Четвергов погиб в СВО

В ходе специальной военной операции погиб курянин Даниил Четвергов. Родился Даниил в многодетной семье 2 февраля 1994 года в селе Дмитриевка Золотухинского района. Учился в Дмитриевской основной школе. В 2010 году поступил в Свободинское профессионально-техническое училище по специальности газоэлектросварщик.

В 2013 году Даниил Ильич был призван в ряды Воооруженных Сил РФ, службу проходил в составе Семеновского полка. В 2014 году вернулся на свою родину в Дмитриевку. Трудился в Курске. В октябре 2022 года был призван на СВО.

Об утрате сообщили в Правительстве региона.

30 июня, выполняя воинский долг на территории Луганской Народной Республики в селе Красный Лиман, погиб курянин Михаил Ермаков. Об этом сообщили в Правительстве региона.

Михаил Алексеевич родился 5 января 1995 года в деревне Апухтина Щигровского района. Окончил девять классов в Никольской школе.