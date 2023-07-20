Под Курском пенсионер на мотоцикле пострадал в ДТП

За сутки выявлено 3765 нарушений ПДД Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП случилось в Рыльском районе Курской области 19 июля примерно в 08:20 на 109 км автодороги «Курск- Льгов – Рыльск».

По предварительным данным здесь произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2114, под управлением 25-летнего водителя и попутного мотоцикла "Дельта", за рулем которого был 73-летний мужчина.

- В результате ДТП мотоциклист получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, - рассказали в ГИБДД региона.

19 июля в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими, в которых два участника дорожного движения получили ранения.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 6 водителей, еще 2 водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, один задержан по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

Выявлено 34 пешеходов, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 3765 нарушений ПДД РФ, из них 3254 нарушений скоростного режима.