В Курской области из-за нарушений закрыли несколько пляжей

В регионе отмечено много случаев гибели на воде Фото: Светлана ВОЛКОВА

Владимир Потанин, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Курской области рассказал, что с начала года на водных объектах погибло 22 человека, из них 12 за купальный сезон. Основными причинами гибели стали нарушения правил безопасного поведения на воде.

Он подчеркнул, что для комфортного и безопасного отдыха в регионе с начала купального сезона начали работать 50 пляжей.

Но в Щигровском и Льговском районах Курской области обнаружили недостатки и пляжи временно закрыли. Губернатор региона Роман Старовойт на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поручил коллегам в максимально короткие сроки исправить ситуацию.