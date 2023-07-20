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НовостиПроисшествия20 июля 2023 11:12

В Курской области из-за нарушений закрыли несколько пляжей

С начала года на воде в регионе погибли 22 человека
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В регионе отмечено много случаев гибели на воде

В регионе отмечено много случаев гибели на воде

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Владимир Потанин, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Курской области рассказал, что с начала года на водных объектах погибло 22 человека, из них 12 за купальный сезон. Основными причинами гибели стали нарушения правил безопасного поведения на воде.

Он подчеркнул, что для комфортного и безопасного отдыха в регионе с начала купального сезона начали работать 50 пляжей.

Но в Щигровском и Льговском районах Курской области обнаружили недостатки и пляжи временно закрыли. Губернатор региона Роман Старовойт на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поручил коллегам в максимально короткие сроки исправить ситуацию.