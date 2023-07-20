В Курской области ограничили пребывание в лесах

Мера направлена на обеспечение пожарной безопасности Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области введены ограничения на пребывания граждан в лесах.

В соответствии с документом Министерства природных ресурсов Курской области с 24 июля до принятия особого распоряжения об отмене в лесах региона будет ограничено пребывание граждан, въезд транспортных средств, проведение профилактических выжиганий хвороста, лесной подстилки и других горючих материалов.

Такая мера направлена в том числе на обеспечение пожарной безопасности и защиту лесного фонда.

В этот период на въездах в лесах будут установлены предупредительные аншлаги и шлагбаумы, организованы рейды и патрулирования по выявлению и пресечению фактов нарушения Правил пожарной безопасности, сообщили в ГУ ЧС региона.