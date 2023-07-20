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НовостиПроисшествия20 июля 2023 9:57

В Курской области ограничили пребывание в лесах

Пройдут рейды и патрулирования
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Мера направлена на обеспечение пожарной безопасности

Мера направлена на обеспечение пожарной безопасности

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области введены ограничения на пребывания граждан в лесах.

В соответствии с документом Министерства природных ресурсов Курской области с 24 июля до принятия особого распоряжения об отмене в лесах региона будет ограничено пребывание граждан, въезд транспортных средств, проведение профилактических выжиганий хвороста, лесной подстилки и других горючих материалов.

Такая мера направлена в том числе на обеспечение пожарной безопасности и защиту лесного фонда.

В этот период на въездах в лесах будут установлены предупредительные аншлаги и шлагбаумы, организованы рейды и патрулирования по выявлению и пресечению фактов нарушения Правил пожарной безопасности, сообщили в ГУ ЧС региона.