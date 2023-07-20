Курянин угрожал знакомой дымовой гранатой

Приговор пока не вступил в силу Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мировым судьей судебного участка № 1 Октябрьского судебного района курянин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ.

ЧП произошло в мае в селе Черницыно. Пьяный мужчина зашел во двор знакомой, чтобы узнать, где находятся родственники ее мужа. Получив неудовлетворительный ответ, мужчина со словами: «Сейчас поговорим по-другому», достал из кармана предмет, внешне похожий на гранату, и, обхватив, кольцо взрывателя, стал угрожать женщине убийством. После того, как дети курянки вызвали сотрудников полиции, мужчина ушел.

С суде курянин вину признал и раскаялся в содеянном.

Приговором мирового судьи ему дали 320 часов обязательных работ. Изъятую дымовую гранату подлежит передать в Управление Росгвардии по Курской области, уточнили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Приговор еще может быть обжалован, добавили в ведомстве.