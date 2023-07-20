В Курске водителя маршрутки отправили на сутки за то, что въехал в забор

В момент ДТП в салоне не было пассажиров Фото: Даниил НАЙХИН

Административный арест назначен водителю маршрутного автобуса ПАЗ за оставление места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба объединенной судебной системы Курской области:

- В июне, днем, водитель автобуса, в котором на тот момент не было пассажиров, на переулке Цюрупы Курска въехал в секцию забора из профлиста, а также лавку, стоящую на тротуаре возле одного из домов. После чего водитель уехал с места ДТП.

Собственнику имущества был причинен материальный ущерб в пять тысяч рублей.

В суде мужчина пояснил, что скрылся с места аварии, поскольку спешил на работу.

По ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ суд арестовал его на десять суток.

Ранее КП сообщала, что 18-летний курянин на мопеде сбил человека. Авария случилась в Горшеченском районе 17 июля примерно в 22:44. В районе дома № 2 «В» по улице Садовой села Богатырево Горшеченского района Курской области 18-летний парень мопеде «ALPHA» ехал со стороны улицы Школьной в направлении деревни Боровка.

По предварительным данным он сбил здесь 51-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу.