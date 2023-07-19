Роман Старовойт заявил об обстреле ВСУ курского поселка

Глава региона сообщил об обстрелах двух населенных пунктов 19 июля Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поселок Теткино Глушковского района Курской области 19 июля был обстрелян со стороны Украины.

- Насчитали восемь прилетов. Повреждены газовая труба, хозпостройки и ограждения на территории спиртзавода. Пострадавших и разрушений у мирного населения нет, - рассказал глава Курской области Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что 19 июля со стороны Украины обстрелян райцентр Суджа Курской области.

Зафиксировано три прилета. Сильные повреждения получил жилой дом, также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки. Осколками повреждены соседние дома и строения.

18 июля утром со стороны Украины была обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района Курской области. Зафиксировано четыре прилета. Повреждения получили два домовладения.

Также 18 июля в Рыльском районе Курской области пограничниками был сбит самодельный квадрокоптер ВСУ.

Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт:

- Пострадавших и повреждений нет.