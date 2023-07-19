Благоустройство Льгова Курской области закончат в октябре

В Льгове Курской области продолжается благоустройство Красной площади, площади перед ЦУМом и сквера районного Дома культуры.

Преобразования ведут в соответствии с нацпроектом «Жилье и городская среда». Проект благоустройства территории в 2022 году признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Концепцию разрабатывали специалисты регионального Центра компетенций развития городской среды. Территорию планируется сделать многофункциональной, с зонами для проведения городских мероприятий и тихого отдыха.

В настоящее время уложено 20% плиточного покрытия. Полностью проложен электрический кабель, установлены закладные детали под столбы освещения. В конце августа ожидается поставка малых архитектурных форм.

Здесь появятся новые скамейки, навес с качелями и нестационарный торговый объект, информационные и навигационные стенды.

Закончить все работы планируется в октябре 2023 года, сообщает Правительство региона.