20 июля на Северо-Западе Курска отключат воду

Курянам рекомендуют сделать запас воды Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 июля в Северо-Западном микрорайоне Курска с 9.00 до 17.00 отключат холодную воду

Как сообщает "Курскводоканал", в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: проспект Энтузиастов (четные номера домов), проспект Дружбы (дома с №22 по №30), проспект Хрущева (кроме домов №14, 16, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42), улицы Студенческая, 36а, Бойцов 9-й Дивизии, 185в, 185ж, Косухина, Воробьева, Мыльникова, Майский бульвар (кроме №9, 11).

"Курскводоканал" просит сделать необходимый запас воды.

По всем вопросам можно обратиться по телефону 70-06-14.