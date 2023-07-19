Мошенники убедили супругов из Курской области перевести им 1, 2 миллиона рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело Фото: Светлана ВОЛКОВА

В полицию Курска поступило заявление о краже крупной суммы денег с банковской карты. 40-летний житель Железногорского района вместе с супругой приехал в областной центр, где его и застал звонок лжеспециалиста банка. Незнакомец сообщил мужчине о попытке мошенников оформить на его имя кредит. Тут же специалист поинтересовался банковскими продуктами клиента. Выяснилось, что на курянина оформлена кредитная карта. Преступник предложил перевести сбережения на безопасные банковские ячейки, рассказали в полиции региона.

Мужчина обратился за помощью к своей супруге. Женщина не сочла просьбу странной. Вместо того, чтобы прервать подозрительное общение, пара выполнила все указания мошенников. Под диктовку незнакомца совместными усилиями супруги предоставили секретную информацию по счету, после чего с карты был списан один миллион 200 тысяч рублей. Клиенты до последнего были уверены, что деньги ушли на безопасную банковскую ячейку. В полиции эту версию опровергли.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Стражи порядка призывают жителей региона не верить подобным телефонным звонкам. Любые финансовые сделки следует осуществлять при личном визите в банк.