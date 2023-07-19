Курские работодатели получают субсидии за трудоустройство стоящих на бирже

Работодатель раз в три месяца получает выплату в размере трех МРОТ на каждого трудоустроенного Фото: Светлана ВОЛКОВА

Почти за два года Отделение Социального фонда России по Курской области направило более 7,8 млн рублей работодателям за трудоустройство состоящих на учете в центрах занятости населения граждан, в том числе более 1,7 млн рублей в этом году.

- В соответствии с федеральным законодательством работодатель раз в три месяца получает выплату в размере трех МРОТ на каждого трудоустроенного с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, - отметила управляющий региональным Отделением СФР Жанна Демьяненко.

Согласно правилам, для получения выплаты работодателю необходимо направить заявление о вакансиях в службу занятости через личный кабинет единой цифровой платформы «Работа в России». Далее нужно написать заявление о включении трудоустроенного гражданина в федеральную государственную информационную систему. Это следует сделать через месяц после трудоустройства, но не позднее 15 декабря текущего года.

После получения заявления в Отделении СФР проверяют все поданные документы на соответствие условиям. Если принято положительное решение, то первая часть субсидии перечисляется на расчетный счет работодателя в течении десяти рабочих дней со дня направления заявления о включении в реестр. Вторая и третья части средств выплачиваются после проведения очередной проверки по итогам третьего и шестого месяцев со дня трудоустройства граждан.