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НовостиДеловой Курск19 июля 2023 8:05

С начала года в Курске демонтировали 490 рекламных вывесок

В полицию направили 37 обращений с просьбой оштрафовать нарушителей
Ольга ДАНИЛОВА
Собственник, получивший уведомление о ненормативном размещении вывески, должен убрать ее самостоятельно

Собственник, получивший уведомление о ненормативном размещении вывески, должен убрать ее самостоятельно

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С начала этого года в областном центре демонтировали 490 рекламных вывесок, которые не соответствуют Правилам благоустройства. Об этом рассказали в комитете архитектуры и градостроительства.

Там также отметили, что согласно требованиям, собственник, получивший уведомление о ненормативном размещении вывески, должен демонтировать ее самостоятельно. Для этого отводится срок до 20 рабочих дней. Если же владелец уведомление о незаконном размещении рекламной конструкции проигнорировал, тогда меры по демонтажу будут приняты комитетом архитектуры и градостроительства совместно с управлением по делам ГО и ЧС. На сегодняшний день силами ГО и ЧС убрали 18 незаконных рекламных конструкций.

Сотрудники комитета отмечают, что в части незаконных рекламных конструкций, уже выдано 64 предписания о необходимости демонтажа 83 вывесок. Одновременно направлено 37 обращений в УМВД России по городу Курску по вопросу привлечения к административной ответственности лиц, допустивших установку и эксплуатацию рекламных конструкций без разрешений.

Многие владельцы, получив предписания, самостоятельно снимают конструкции, сказали в мэрии. Сами собственники демонтировали уже 40 незаконных вывесок.