Под Курском в доме загорелась стиральная машина

19 июля в 09.47 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в доме. ЧП произошло в Кореневском районе, поселок Коренево, на улице Крупской.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №31 Кореневского района, сотрудники полиции, работники скорой помощи, электрические сети, газовая служба.

- В результате пожара огнем повреждена стиральная машина в ванной комнате в жилом доме, - рассказали в ГУ МЧС региона.

На пожар выезжали 15 человеки шесть единиц техники.

До этого КП сообщала, что в регионе дважды горели микроволновки. Так, в 12:26 17 июля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщили о пожаре в подъезде жилого дома на улице Максима Горького в Курске.

По данным МЧС огонь удалось потушить в 12:32. В квартире на пятом этаже, на кухне, произошло возгорание в микроволновой печи, закопчены стены и потолок.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).