В Курске откроется экспозиция картин из двух городов

Выставка продлится до 7 августа Фото: Даниил НАЙХИН

19 июля в Выставочном зале имени Малевича откроется экспозиция произведений художников Курска и Белгорода. Она посвящена 80-летию Курской битвы.

Посетителям представят больше ста работ различных видов. Это живопись, графика, скульптуры, декоративно-прикладное искусство на военную тематику. В пейзажах и натюрмортах можно будет также увидеть мирное время, современность, природу родного края. Авторами стали члены Союза художников России, выпускники и студенты художественно-графического факультета КГУ, свободные художники.

Выставка продлится до 7 августа. Организаторы: Курское РО Союза художников России, Белгородское РО Союза художников России и Концертно-творческий центр им. Щепкина при поддержке комитета культуры города Курска. Телефоны для справок: 53-65-28, 70-20-69.

19 июля в 16:00

Красная площадь, 2/4