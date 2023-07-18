В приграничье Курской области сбили квадрокоптер

18 июля в Рыльском районе Курской области пограничниками был сбит самодельный квадрокоптер.

Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт:

- Пострадавших и повреждений нет. Спасибо за службу нашим бойцам!

Ранее КП сообщала, что 18 июля утром со стороны Украины была обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт:

- Зафиксировано четыре прилета. Повреждения получили два домовладения. Обязательно окажем собственникам помощь в восстановлении.

Также в результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора ООО «Победа» произошло возгорание. Пожар потушен.