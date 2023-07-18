18-летний курянин на мопеде сбил человека

Всего 17 июля выявлено более шести с половиной тысяч нарушений ПДД РФ, в основном это нарушение скоростного режима Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария случилась в Горшеченском районе 17 июля примерно в 22:44. В районе дома № 2 «В» по улице Садовой села Богатырево Горшеченского района Курской области 18-летний парень мопеде «ALPHA» ехал со стороны улицы Школьной в направлении деревни Боровка.

- По предварительным данным он сбил здесь 51-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу, - рассказали в ГИБДД региона. - По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

Ранее КП рассказывала, что примерно в то же время в Курске мотоциклист сбил женщину на переходе и сам попал в больницу.

Авария произошла 17 июля примерно в 22:30. в районе дома № 185 по улице Бойцов 9-й Дивизии в Курске. 24-летний водитель, управляя мотоциклом «Сузуки», ехал по улице Бойцов 9-й Дивизии со стороны 50 Лет Октября в направлении улицы Сумская Курска.

26-летняя женщина была госпитализирована.