28-летний Михаил Ермаков из Курской области погиб в СВО

30 июня, выполняя воинский долг на территории Луганской Народной Республики в селе Красный Лиман, погиб курянин Михаил Ермаков. Об этом сообщили в Правительстве региона.

Михаил Алексеевич родился 5 января 1995 года в деревне Апухтина Щигровского района. Окончил девять классов в Никольской школе.

- Родные и близкие помнят его добрым, отзывчивым, жизнерадостным и готовым прийти на помощь. Выражаем искренние слова соболезнования. Вечная память, - сказали в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что в регионе продолжается работа по набору на военную службу по контракту.

2 июля в городе Щигры Курской области простились с Никитой Бредихиным. Ему было 22 года. Никита закончил Пригородненскую школу. Он был призван в рамках частичной мобилизации.

2 июля при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб курянин Максим Михайлов, он был также родом из Щигровского района.

Максим родился 20 июня 1992 года в деревне Кунач Щигровского района Курской области. С 1999 по 2008 год обучался в Крутовской школе. В 2012 году закончил Курский монтажный техникум.

3 июля в ходе специальной военной операции погиб курянин, боец штурмовой группы Дмитрий Зубков. Об этом сообщили в Правительстве региона.

Он родился 16 апреля 1999 года в городе Щигры Курской области. В 2015 году окончил среднюю общеобразовательную школу №2, а в 2018 – профессиональное училище. В 2020 году Дмитрий Игоревич добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил РФ.