Курское ГУ МЧС распространило очередное штормовое предупреждение

После обеда в регионе может пройти ливень с градом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Начиная с 12-14 часов 18 июля и до конца дня в Курской области ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений — местами сильные ливневые дожди, грозы, в отдельных районах град, усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Напомним, несколько дней назад МЧС региона также предупреждало курян о непогоде 15 июля - ливнях, граде и шквалистом ветре. Однако до областного центра прогнозируемая непогода не дошла.

Подтвердился ли прогноз 18 июля, покажет время.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования.